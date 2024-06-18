В США заявили о дилемме позора и катастрофы Запада на Украине

Подполковник Дэвис: Запад выбирает между позором и катастрофой на Украине

Запад находится в состоянии дилеммы и выбирает между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы сейчас в ситуации, в которой невозможно победить. Нет такого сценария, при котором Запад может преуспеть на поле боя, что бы ни понималось под успехом. Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную», — рассказал военный аналитик.

Дэвис также подчеркнул, что политика администрации президента США Джо Байдена является провальной на данном направлении. В качестве альтернативы он призвал начать переговоры и урегулирование ситуации.

Ранее Дэвис заявил, что США должны способствовать деэскалации конфликта на Украине из-за отправки атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу. Он добавил, что американская разведка не имеет представления о том, содержали ли отправленные российские силы ВМФ ядерное оружие.