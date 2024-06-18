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14:05, 18 июня 2024Культура

Из виллы Ротару в Крыму предложили сделать госпиталь для участников СВО

Из виллы Софии Ротару в Ялте предложили сделать госпиталь для участников СВО

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Активисты движения «Ветераны России» предложили сделать из виллы певицы Софии Ротару в Крыму госпиталь и санаторий для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Общественники призвали генпрокурора Игоря Краснова изъять для нужд государства принадлежащий исполнительнице бутик-отель Villa Sofia в Ялте. Стоимость виллы оценивается в два миллиарда рублей, в то время как Ротару приобрела ее за 500 долларов в 1996 году во время аукциона. Активисты считают, что артистка незаконно завладела объектом, включенным в реестр национального культурного наследия.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил продать Villa Sofia, а средства от сделки направить на поддержку Вооруженных сил России. Он отметил, что Ротару периодически делает антироссийские заявления и активно поддерживает Вооруженные силы Украины.

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      Мария Рюрикова
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