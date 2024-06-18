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07:00, 18 июня 2024Бывший СССР

Военный эксперт предупредил об опасных объемах оружия на руках у украинцев

Военный эксперт Дандыкин: на руках у населения Украины много оружия

Фото: Alina Smutko / Reuters

На тех территориях, где велись боевые действия в рамках украинского конфликта, осталось очень много тайников с оружием, которое может попадать в руки гражданского населения, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Тайники обнаруживают постоянно, осталось еще много. И долго будут находить такие закладки, потому что оружия очень много. Оно накопилось на Украине еще с тех пор, когда захватывали власть, разоружали милицию. Речь о десятках тысяч стволов, может, больше», — сказал военный эксперт.

Последствия такого свободного оборота оружия среди населения, как считает Дандыкин, могут быть крайне серьезными, вплоть до роста террористических угроз.

«Оружие — это всегда криминал, терроризм. Когда на руках много стволов, это всегда нехорошо, так что относиться к проблеме нужно крайне серьезно. Оружие нужно искать и изымать, на новых территориях этим занимается Росгвардия», — уточнил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22, в результате чего ранения получили трое детей. Пострадавшие — две девочки 3 и 15 лет, а также 10-летний мальчик.

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