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18:42, 18 июня 2024Экономика

«Волга» в российском городе ушла под воду

Стадион «Волга» в Ульяновске ушел под воду
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Юлия Дашкова / Фотобанк Лори

Стадион «Волга» в Ульяновске после проливных дождей ушел под воду. Кадрами затопленного спорткомплекса делится Telegram-канал Baza.

Бассейном временно окрестили и другой городской стадион — «Труд», передает местный Telegram-канал «ЧП Ульяновск». Шквалистый ветер валит по всему Ульяновску деревья, а потока воды сносит автомобили. Как уточняется, ураганным ветром перевернуло две «Газели». Еще одна под над натиском ветра чуть не скатилась вниз по дороге, но въехала в припаркованную позади машину. В результате продолжительных ливней улицы города превратились в реки, и горожане передвигаются на импровизированных лодках.

Часть города из-за разгула стихии оказалась обесточена. Без электричества остались деревня Ушаковка и село Большие Ключищи. В некоторых районах Ульяновска наблюдаются и проблемы с водоснабжением. Восстановительные работы обещают завершить до конца дня. О пострадавших не сообщается.

Непогода застигла врасплох и Казань. Затопленную проезжую часть и тротуары засняли на видео.

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      Виктория Клабукова
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