Возлюбленная Моргенштерна намекнула на помолвку с рэпером

Лиза Василенко показала кольцо и спровоцировала слухи о помолвке с Моргенштерном

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом), блогерша и модель Onlyfans Лиза Василенко, выложила фото и спровоцировала слухи о помолвке с артистом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На фото Василенко показала свою правую руку с кольцом на безымянном пальце. Поклонники предположили, что таким образом блогерша намекнула на возможную грядущую свадьбу с рэпером.

Ранее Моргенштерн назвал Лизу Василенко матерью своих будущих детей.

В 2022 году сообщалось, что артист развелся со своей супругой Диларой Зинатуллиной. Спустя год стало известно, что он встречается с Василенко.