Москвичи поубавили интерес к одному виду жилья

Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве сократились на 12%

За последние пять месяцев интерес к готовым квартирам в столице поубавился. Продажи вторичной недвижимости в Москве проанализировали в городском управлении Росреестра. Пресс-релиз ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным Росреестра, с января по май 2024 года количество сделок с готовым жильем сократилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Показатель снизился до 54,6 тысячи сделок.

Кроме того, как подсчитали специалисты, в мае было зарегистрировано 11,4 тысячи продаж в сегменте «вторички» — это на 13 процентов меньше, чем было зафиксировано в апреле. «Число переходов прав на вторичном рынке московской недвижимости в мае традиционно демонстрирует снижение активности покупателей по сравнению с апрельскими результатами», — обратили внимание в ведомстве. Там уточняют, что текущая тенденция наблюдалась и в предыдущие годы. Так, с 2020 года продажи ежегодно падают в среднем на 21 процент.

Ранее эксперты оценили темпы роста цен на жилье в Москве. За последние пять лет недвижимость прибавила в стоимости почти 71 процент, достигнув 465,6 тысячи рублей за квадратный метр.