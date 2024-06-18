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13:21, 18 июня 2024Экономика

Оценено подорожание квартир в Москве за пять лет

Метриум: квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 71 процент

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Москвы в апреле-июне 2024 года достигла 465,6 тысячи рублей, повысившись на 70,9 процента за последние пять лет. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.

При этом в 2014-2019 годах квадратный метр в столичных новостройках, наоборот, подешевел на 4,3 процента. В 2019-2024 годах произошло множество знаковых событий, повлиявших на стоимость недвижимости: переход отрасли на проектное финансирование, пандемия, внедрение ипотеки с господдержкой, колебания ключевой ставки.

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В массовом сегменте за минувшие пять лет квадратный метр подорожал на 95,7 процента, в бизнес-классе — на 88,8 процента, в премиум-классе — на 35,4 процента, в элитном сегменте — на 84,8 процента, а в Новой Москве — на 106,6 процента.

По словам коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, сравнительно небольшой рост цен в премиальном сегменте не свидетельствует о его низкой ликвидности, а объясняется смещением объемов экспозиции из центра в более удаленные районы Москвы.

Ранее стало известно, что предложение новостроек дешевле 10 миллионов рублей в Москве в мае 2024 года сократилось на 31,5 процента по сравнению с маем 2023 года. Квартиры и апартаменты дешевле (до пяти миллионов рублей), в свою очередь, почти исчезли из продажи.

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      Мария Черкасова
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