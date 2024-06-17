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17:39, 17 июня 2024Экономика

В Москве начали исчезать дешевые новостройки

Предложение новостроек дешевле 10 млн рублей в Москве сократилось на 31,5 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве начало исчезать доступное новое жилье — за год предложение новостроек дешевле 10 миллионов рублей в столице значительно сократилось. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

В мае 2024 года доступных для покупки новостроек не дороже указанного бюджета стало на 31,5 процента меньше, чем в мае 2023 года. Доля таких вариантов сократилась с 38,2 до 16,9 процента от общего объема предложения. Квартиры и апартаменты дешевле (до пяти миллионов рублей) почти исчезли из продажи.

Эксперты отмечают, что московские новостройки продолжают дорожать. «Динамика предложения квартир в самой доступной ценовой нише показывает, что массовый сегмент постепенно вытесняется в Новую Москву и Московскую область, а в старой Москве начинают реализовывать проекты с классом не ниже "бизнеса"», — рассказал управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Ранее сообщалось, что за год новостройки в Москве подорожали почти на 25 процентов.

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      Александра Качан
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