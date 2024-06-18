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23:06, 18 июня 2024Мир

Захарова прокомментировала беспокойство США из-за углубления связей России и КНДР

Захарова на заявление Белого дома о РФ и КНДР: всех беспокоит состояние Байдена

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала беспокойство Белого дома в связи с углублением связей России и КНДР. Соответствующий пост она написала в Telegram.

По ее мнению, всех беспокоит состояние президента США Джо Байдена. «Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще. Так и финансовое — из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами», — написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что углубление связей РФ и Северной Кореи должно беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира на Корейском полуострове. Таким образом она прокомментировала визит президента России Владимира Путина в КНДР. До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также отмечал, что Соединенные Штаты обеспокоены углублением отношений двух стран.

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      Марина Совина
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