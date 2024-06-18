Заинтересованность Турции во вступлении в БРИКС оценили

Эксперт Дирйоз: Турция заинтересована во вступлении в БРИКС

Турция заинтересована во вступлении в БРИКС для развития экономики. Об этом в интервью агентству Xinhua профессор турецкого Университета экономики и технологий Али Огуз Дирйоз.

По его оценке, БРИКС в ближайшие десять лет будет доминировать в мировой экономике, и Турция хочет использовать широкие возможности организации. Однако любые возможные решения по вступлению страны в БРИКС не будут направлены против западных союзников Турции, подчеркнул эксперт.

Дирйоз отметил, что баланс сил в экономике все больше смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Турция может внести свой вклад развитие БРИКС, так как также выступает за создание многополярного мира, не подверженного влиянию сверхдержав.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия предлагает странам-членам БРИКС, а также партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge. Механизм предполагает использование цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичных токенам, которые, возможно, привяжут к стоимости национальных валют государств.