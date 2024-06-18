Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:09, 18 июня 2024Экономика

Заинтересованность Турции во вступлении в БРИКС оценили

Эксперт Дирйоз: Турция заинтересована во вступлении в БРИКС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Турция заинтересована во вступлении в БРИКС для развития экономики. Об этом в интервью агентству Xinhua профессор турецкого Университета экономики и технологий Али Огуз Дирйоз.

По его оценке, БРИКС в ближайшие десять лет будет доминировать в мировой экономике, и Турция хочет использовать широкие возможности организации. Однако любые возможные решения по вступлению страны в БРИКС не будут направлены против западных союзников Турции, подчеркнул эксперт.

Материалы по теме:
Послание президента. Владимир Путин ожидает, что Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира. Что ждет экономику?
Послание президента.Владимир Путин ожидает, что Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира. Что ждет экономику?
1 марта 2024
Зеленая повестка меняет полярность? Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
Зеленая повестка меняет полярность?Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
11 июня 2024

Дирйоз отметил, что баланс сил в экономике все больше смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Турция может внести свой вклад развитие БРИКС, так как также выступает за создание многополярного мира, не подверженного влиянию сверхдержав.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия предлагает странам-членам БРИКС, а также партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge. Механизм предполагает использование цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичных токенам, которые, возможно, привяжут к стоимости национальных валют государств.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Россиянке вернут полсотни кошек несмотря на жалобы соседей

      В Белом доме отреагировали на визит Путина в Северную Корею

      Найден дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО

      Брифинг Белого дома прервали из-за журналистки

      Фигурантам дела о вспышке ботулизма предъявили обвинение

      Москвичам станет доступен яхтшеринг

      Секс-символ MMA показала фото в обнажающем грудь купальнике

      В Британии предрекли Украине тяжелые уступки

      Столтенберг поставил Китаю ультиматум

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше