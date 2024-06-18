Женщина подняла потерянный конверт с восемью тысячами долларов и попала в розыск

В США женщина подобрала оброненный конверт с деньгами и попала в розыск

В США женщина попала в розыск после того, как подняла с тротуара потерянный конверт с деньгами. Об этом сообщает PIX 11.

26 мая 34-летний мужчина из Нью-Йорка обронил конверт с восьмью тысячами долларов (примерно 700 тысяч рублей) в районе Бронкса. Это произошло примерно в 5:45 вечера. Конверт подобрала женщина в синем платье и белом свитере. После этого она ушла в неизвестном направлении. Женщину объявили в розыск.

В настоящее время ее все еще разыскивают.

Ранее сообщалось, что пара из швейцарской коммуны Мартиньи нашла на улице потерянный пенсионером конверт с деньгами и вернула его владельцу. Внутри было 20 тысяч швейцарских франков, которые пенсионер снял накануне в банке.