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19:06, 18 июня 2024Из жизни

Жену миллионера посадили в тюрьму на 15 лет

Жену врача-миллионера посадили на 15 лет в США

Фото: Carolyn Kaster / AP

В США жену врача-миллионера, сбившую двух мальчиков, посадили в тюрьму на 15 лет. Ее также обязали выплатить семье пострадавших 47 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей), пишет The Washington Post.

В 2020 году 60-летняя Ребекка Гроссман, супруга известного пластического хирурга Питера Гроссмана, управляла автомобилем, наехавшим на одиннадцатилетнего Марка Искандера и его восьмилетнего брата Джейкоба. Это произошло, когда дети переходили дорогу с родителями по пешеходному переходу. После столкновения машина проехала еще 400 метров и только затем остановилась. Спасти мальчиков не удалось.

Обвинители утверждали, что Гроссман села за руль после того, как употребила алкоголь и приняла транквилизаторы. Она почти в два раза превысила разрешенную скорость. Согласно показаниям свидетелей, ее автомобиль часто вилял. Например, в какой-то момент она заехала на велосипедную дорожку. По версии следствия, Гроссман пыталась догнать машину мужчины, который в тот период был ее бойфрендом.

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В ходе судебного разбирательства Гроссман и ее муж утверждали, что она просто не заметила людей, переходивших дорогу. Обращаясь к родителям братьев, женщина заявила: «Мне очень жаль, что меня изобразили перед вами монстром». Она отметила, что ей до сих пор снятся кошмары об этой «судьбоносной секунде».

Гроссман грозили от 34 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в США женщина во время ареста попала под поезд из-за халатности полицейских. Ей удалось отсудить у властей компенсацию в размере восьми миллионов долларов.

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      Юлия Юткина
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