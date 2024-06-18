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16:50, 18 июня 2024Силовые структуры

Жестоко избившего сына на глазах сестры россиянина отправили в СИЗО

Суд в Казани арестовал до 17 августа мужчину, избившего сына у подъезда дома
Начало событий в новости Россиянин жестоко избил сына на глазах сестры и матери и попал на видео

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Ново-Савиновский районный суд Казани отправил в СИЗО местного жителя, жестоко избившего сына на глазах у его сестры. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По данным издания, Руслан Гизатуллин пробудет под арестом до 17 августа. Сам он не признает вину и заявляет, что таким образом просто пытался привести ребенка в чувство.

О том, что мужчина избил ребенка возле подъезда дома в Казани, стало известно 17 июня. На ролике с места происшествия видно, что от ударов у мальчика начались судороги. Избиение засняла камера домофона.

В настоящее время в отношении жителя Казани возбуждено уголовное дело по статье о систематическом избиении ребенка. По ней ему грозит до семи лет лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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