Россиянин жестоко избил сына на глазах сестры и матери и попал на видео

В Казани отец до судорог избил сына на глазах его сестры и матери

В Казани отец жестоко избил сына на глазах его сестры и матери возле подъезда. От ударов у мальчика начались судороги, избиение засняла камера домофона, видео публикует Telegram-канал «Регион 116 Казань».

На кадрах видно, как мужчина подходит к сидящему на лавке мальчику и наносит ему удар, от которого ребенок падает и бьется в судорогах. Помочь ребенку пытались сестра и мать, но агрессор оттолкнул их и не дал подойти к мальчику. Они попросили мужчину не бить ребенка, сестра плакала. Но мужчина отмахнулся от них и продолжил наносить удары лежащему на земле ребенку, требуя, чтобы тот встал.

Затем матери все же удалось подойти к ребенку и помочь ему встать, но мужчина продолжил бить мальчика, сидящего на коленях матери. Через некоторое время из подъезда вышла женщина и агрессор стал кричать на нее, давая понять, что ей тоже не следует вмешиваться в происходящее. В конечном счете отец прогнал домой мать и сестру мальчика, не поддаваясь на уговоры прекратить избиение. А ребенок, плача и зовя на помощь, остался с отцом на лавке.

Как пишет Telegram-канал Mash Iptash, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о систематическом избиении ребенка. По ней мужчине грозит до семи лет лишения свободы. По данным канала, мужчина уже отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в День защиты детей житель Набережных Челнов избил трехлетнего сына, случайно наехавшего на него на самокате. Свой поступок он объяснил тем, что якобы испугался за сына. По этому факту также возбудили уголовное дело.