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11:23, 18 июня 2024Мир

Зимбабве заявило о готовности вступить в БРИКС

Министр обороны Зимбабве заявила о готовности вступления страны в БРИКС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Республика Зимбабве готова вступить в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом заявил министр обороны страны Оппа Мучингури-Кашири, ее слова передает ТАСС.

«Мы готовы присоединиться к прогрессивному объединению БРИКС, которое предлагает альтернативные условия для свободной торговли с другими государствами (...) Зимбабве уверена в способности объединения противостоять доминированию западных стран, бросить вызов их попыткам в одиночку принимать решения за весь мир и продвигать более сбалансированную глобальную повестку», — рассказала глава оборонного ведомства.

Она также добавила, что БРИКС и страны-партнеры создают «действующий механизм» для развития и подержания связей между государствами «мирового большинства».

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что страна планирует присоединиться к расширяющейся группе стран БРИКС.

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      Дарья Устьянцева
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