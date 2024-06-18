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10:26, 18 июня 2024Мир

Еще одна азиатская страна захотела присоединиться к БРИКС

Премьер-министр Ибрагим: Малайзия планирует присоединиться к БРИКС

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Малайзия планирует присоединиться к расширяющейся группе стран БРИКС. Такое заявление сделал премьер-министр страны Анвар Ибрагим, его цитирует Bloomberg.

«Мы обозначили, что мы присоединяемся [к БРИКС]. Мы приняли решение. Скоро мы приступим к формальным процедурам», — отметил премьер азиатской страны.

17 июня глава международного комитета партии «Пыа Тай» («Для тайцев») Налини Тависин заявила, что Таиланд готов в ближайшее время присоединиться к БРИКС и развивать отношения со странами-членами объединения.

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране полноправное членство в БРИКС.

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      Лина Пивоварова
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