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15:53, 13 июня 2024Мир

Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с одной просьбой

Глава МИД Таиланда Сангиемпхонг вручил Лаврову письмо с просьбой вступить в БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране полноправное членство в БРИКС. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МИД Таиланда.

«Министр Сангиемпхонг вручил письмо с выражением намерения Таиланда стать полноправным членом БРИКС главе МИД России Сергею Лаврову», — отмечается в заявлении.

Также дипломатическое ведомство подчеркнуло, что на саммите БРИКС «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к объединению. В частности, они отметили, что Таиланд «может внести вклад в успех БРИКС».

Ранее Сангиемпхонг заявил, что его страна искренне хочет вступить в БРИКС. О желании присоединиться к союзу государств глава дипломатического ведомства заявил на встрече Диалога БРИКС с развивающимися странами.

Совет министров иностранных дел (СМИД) проходил в этом году с 10 по 11 июня в рамках председательства России в объединении.

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      Дарья Устьянцева
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