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18:27, 12 июня 2024Мир

Таиланд захотел вступить в БРИКС

Глава МИД Таиланда Сангиемпхонг заявил о желании страны вступить в БРИКС

Фото: Wu Hong / Reuters

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг заявил, что его страна искренне хочет вступить в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

О желании присоединиться к союзу государств глава дипломатического ведомства заявил на встрече Диалога БРИКС с развивающимися странами.

«Я считаю, что чем скорее будут включены потенциальные новые партнеры БРИКС, тем сильнее будет голос БРИКС на мировой арене», — сказал представитель МИД. Он выразил надежду, что о членстве Таиланда объявят на саммите союза государств в России в октябре.

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Министр отметил, что Таиланд многое может предложить иностранным коллегам. «Таиланд готов инициировать конкретное техническое сотрудничество со странами БРИКС для обмена передовым опытом, уделяя особое внимание безопасности человека в четырех аспектах, а именно в здравоохранении, занятости, продовольствии, окружающей среде и энергетике», — заключил Сангиемпхонг.

Ранее Турция также заявила о желании присоединиться к БРИКС.

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      Мария Борисова
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