Таиланд захотел вступить в БРИКС

Глава МИД Таиланда Сангиемпхонг заявил о желании страны вступить в БРИКС

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг заявил, что его страна искренне хочет вступить в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

О желании присоединиться к союзу государств глава дипломатического ведомства заявил на встрече Диалога БРИКС с развивающимися странами.

«Я считаю, что чем скорее будут включены потенциальные новые партнеры БРИКС, тем сильнее будет голос БРИКС на мировой арене», — сказал представитель МИД. Он выразил надежду, что о членстве Таиланда объявят на саммите союза государств в России в октябре.

Министр отметил, что Таиланд многое может предложить иностранным коллегам. «Таиланд готов инициировать конкретное техническое сотрудничество со странами БРИКС для обмена передовым опытом, уделяя особое внимание безопасности человека в четырех аспектах, а именно в здравоохранении, занятости, продовольствии, окружающей среде и энергетике», — заключил Сангиемпхонг.

Ранее Турция также заявила о желании присоединиться к БРИКС.