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05:34, 17 июня 2024Мир

В Таиланде заявили о готовности присоединиться к БРИКС

Партия «Пыа Тай» заявила о готовности Таиланда присоединиться к БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Таиланд готов в ближайшее время присоединиться к БРИКС и развивать отношения со странами-членами объединения. Об этом сообщила глава международного комитета партии «Пыа Тай» («Для тайцев») Налини Тависин, ее слова приводит ТАСС.

«Мы готовы продолжать работать со странами БРИКС и вступать в партнерские отношения со всеми теми странами, которые поддерживают многосторонний подход и верят в неделимый мир и безопасность», — сказала Тависин.

Она напомнила, что «Пыа Тай» является лидирующей партией в Таиланде. Также политик подчеркнула, что они готовы «присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем».

Ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране полноправное членство в БРИКС. Дипломатическое ведомство азиатской страны подчеркнуло, что на саммите БРИКС «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к объединению.

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      Евгений Силаев
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