Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:41, 18 июня 2024Экономика

Знакомый Пугачевой предрек снос «странного» замка в Грязи

Бизнесмен Ковалев: новый хозяин замка Пугачевой в Грязи снесет его

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Знакомый певицы Аллы Пугачевой бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что ее замок в подмосковной деревне Грязь в недалеком будущем снесут. Он предрек это в разговоре с News.ru.

По мнению предпринимателя, покупатель купит замок лишь как участок. «Если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, они его продали бы в течение недели. А это очень странное здание. Я уверен, что будущий покупатель купит только его как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное», — считает Ковалев. Он добавил, что определить, кто станет будущим хозяином замка, сможет только аукцион. Бизнесмен признался, что «вообще не знает, кто купит этот дом».

Ранее в июне Ковалев отметил, что замок Пугачевой в Грязи, скорее всего, будет продан за копейки.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве после нападения на «Крокус» планировался еще один теракт. Какую роль сыграла Турция в его предотвращении?

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      Сын винницкого военкома требовал десятки тысяч долларов за выезд из страны

      Медведев уличил США в управлении всеми процессами на Украине

      Путин назвал приоритет России на XXI век

      Россиянин сообщил о планах взорвать здание ФСБ и попал под следствие

      Устойчивость рубля к санкциям оценили

      Польские фермеры решили отпугнуть мигрантов свиным навозом

      Дина Саева объяснила неожиданные изменения во внешности

      Женщина пошла к врачу и узнала о «вампирских генах» своей семьи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше