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11:35, 6 июня 2024Экономика

Знакомый Пугачевой описал стоимость замка в Грязи словом «копейки»

Бизнесмен Ковалев заявил, что согласен купить замок в Грязи за 10 млн рублей

Фото: Gennadii Usoev / Globallookpress.com

Знакомый певицы Аллы Пугачевой, бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что ее замок в подмосковной деревне Грязь, скорее всего, будет продан за копейки. Недостатки объекта, а также его примерную стоимость он назвал во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова приводит издание News.ru.

Предприниматель описал постройку словами «подделка» и «имитация», добавив, что он любит подлинные и исторические вещи. Он считает, что нового покупателя будет найти сложно, поскольку он будет «такой же, как Галкин» (юморист Максим Галкин, признан Минюстом РФ в иноагентом).

Между тем Ковалев отметил, что если ему предложат приобрести замок в Грязи за 10 миллионов рублей, то он согласится. «Эта вещь построена не для продажи, поэтому, продать ее будет (можно), скорее всего, по цене участка. Скорее всего, за копейки кто-то купит. Может, какой-то сделать там музей, еще что-то. Я покупать бы не стал. Но, конечно, если скажут: Андрей Аркадьевич, за 10 млн рублей купите? Куплю», — заключил он.

В 2023 году Ковалев рассказал, что реальная стоимость замка в Грязи — не более 70 миллионов рублей.

В июне также стало известно, что внук Пугачевой Никита Пресняков захотел сдавать ее дачу в поселке Малые Бережки в аренду.

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      Полина Кислицына
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