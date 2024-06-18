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04:00, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans раскрыла отношение бойфренда к ее работе

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Брайс Адамс раскрыла отношение бойфренда к ее работе. На эту тему она высказалась в подкасте Холли Рэндалл, выпуск которого доступен на YouTube.

Адамс рассказала, что с начала карьеры на OnlyFans она обсуждала с возлюбленным, насколько откровенны будут снимки, которые она публикует на платформе. В итоге они с партнером увидели большие возможности в работе на платформе и решили, что модель будет публиковать более откровенный контент, не скрывая своего лица. «Мой парень не против моей работы», — подчеркнула звезда OnlyFans.

По словам Адамс, партнер всегда поддерживал ее. «Он всегда был очень хорошим и уверенным в себе, и у нас всегда были очень крутые, честные отношения. Он поддерживал меня с самого начала моей карьеры», — призналась она.

Ранее Адамс заявила, что смогла заработать на платформе OnlyFans 125 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей) за четыре месяца.

Брайс Адамс входит в топ-5 самых популярных моделей на платформе OnlyFans. Ее страница насчитывает 12 миллионов лайков, что является лучшим показателем на платформе.

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      Олег Давыдов
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