Модель OnlyFans оставила отпечаток ягодиц в бетоне в честь покупки дома

Модель OnlyFans Адамс оставила отпечаток ягодиц на дорожке возле купленного ею дома

Модель OnlyFans Брайс Адамс в честь покупки дома оставила отпечаток ягодиц на бетонной дорожке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах одетая в бикини девушка предстала в компании двух мужчин, которые помогли ей опуститься в незастывший раствор на подъездной дорожке, а затем встать. Впоследствии девушку полили водой из шланга, чтобы смыть остатки цемента.

Видео набрало 19,5 миллиона просмотров и вызвало противоречивую реакцию у пользователей. «Отпечатки ладоней больше неактуальны?», «Будет, что показать внукам спустя годы», «Теперь люди будут там спотыкаться», «Откуда столько негатива? Это же весело», «Почему все такие злые? Она просто хотела сделать что-то милое и забавное, тем более у своего дома», «Потрясающе! Очень креативно», — высказались они.

Ранее девушка и ее партнер признавались, что смогли заработать на платформе OnlyFans 125 000 фунтов стерлингов (примерно восемь миллионов рублей) всего за четыре месяца, сообщает Daily Star.

Ранее в сентябре сообщалось, что риелтор Сэмми Чан из Китая залезла в ванну в полотенце на онлайн-показе дома и была обругана в сети. Известно, что сотрудница агентства Ricacorp Properties поступила подобным образом во время демонстрации апартаментов в новом жилом комплексе в Гонконге.