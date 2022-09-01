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Риелтор залезла в ванну в полотенце во время показа дома и была обругана в сети

Риелтор Сэмми Чан залезла в ванну в полотенце на показе дома и была обругана в сети

Кадр: RicaChannel / YouTube

Риелтор Сэмми Чан из Китая залезла в ванну в полотенце на онлайн-показе дома и была обругана в сети. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

На размещенных кадрах видно, что 37-летняя женщина расположилась перед камерой, обнажив руки ноги и плечи. «Эта ванна единственная в своем роде благодаря [большому] размеру. Абсолютная редкость — найти такое в квартире», — заявила она.

Известно, что сотрудница агентства Ricacorp Properties поступила подобным образом во время демонстрации апартаментов в новом жилом комплекса в Гонконге. При этом отмечается, что компания разместила ролик на своем YouTube-канале, однако видео получило множество негативных отзывов, после чего было удалено.

«Это новый способ привлечь потенциальных покупателей? Почему она должна раздеваться догола, чтобы показать размер ванны?», «Это вульгарно, я отвлекся на ее внешний вид», «Словно стриптизерша», — возмущались зрители.

В свою очередь представители фирмы пояснили, что автором идеи ролика выступила их сотрудница, а они не обнаружили в нем ничего непристойного. «Под полотенцем на ней была одежда, кроме того, видео было опубликовано с одобрения владельца дома», — заявили они.

Ранее сообщалось, что посетительницу аквапарка обругали в сети за чересчур откровенный купальник, в котором она плавала в бассейне на глазах у детей.

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Алина Гостева
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