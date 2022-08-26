Девушку обругали в сети за откровенный купальник в аквапарке

Девушку обругали в сети за купание в откровенном костюме на глазах у детей

Посетительницу аквапарка обругали в сети за чересчур откровенный купальник, в котором она плавала в бассейне на глазах у детей. На TikTok-ролик, опубликованный пользовательницей Ким Стром, обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных кадрах запечатлена неизвестная девушка в костюме телесного цвета, который состоял из бюстгальтера, соединенного с плавками-стрингами посредством тонких бретелей. Незнакомка проводила время в воде в компании молодого человека. «Как можно прийти в семейный аквапарк в таком виде?» — обратилась к зрителям автор видео.

Другие пользователи соцсети с негативом отреагировали на внешний вид героини ролика. «Это возмутительно, вокруг нее столько детей!», «Полное неуважение к окружающим людям, как ее земля носит», «Все говорят, что вокруг дети, но детям все равно. Женщины просто негодуют, что на эту девушку заглядываются их мужья», «Как можно говорить, что детям все равно? Они копируют все, что видят, и считают это нормальным», — возмущались они.

В июле американскую фотомодель, актрису и жену рэпера Ice-T Коко Остин обругали в сети за чересчур откровенный фасон купальника, который она выбрала для отдыха. На фото женщину запечатлели в одном из аквапарков на Багамских островах, куда она отправилась вместе с супругом и дочерью. Модель позировала в розовом бикини, нижняя часть которого представляла собой стринги, обнажавшие ее бедра и ягодицы.