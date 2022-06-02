Модель обругали в сети за чересчур откровенное бикини в аквапарке

Модель Коко Остин обругали за откровенное бикини в аквапарке на Багамских островах

Американскую фотомодель, актрису и жену рэпера Ice-T Коко Остин обругали в сети за чересчур откровенный фасон купальника, который она выбрала на отдых. На соответствующие фото в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание New York Post.

На размещенных снимках женщина запечатлена в одном из аквапарков на Багамских островах, куда отправилась вместе с супругом и дочерью. Модель позировала в розовом бикини, нижняя часть которого представляла собой стринги, обнажавшие ее бедра и ягодицы. «Когда твой муж превращается в папарацци», — подписала она публикацию.

Фотосессия вызвала неодобрительную реакцию у пользователей соцсети, которые посчитали наряд Остин неуместным для общественного пространства. Юзеры обратили внимание, что неподалеку от модели находились дети, которым, по их мнению, не следует видеть взрослых в подобной одежде.

«Никогда не задумывалась, что в месте, где отдыхают дети, носить стринги неприлично?», «Этот купальник точно не для аквапарка», «То, что ты считаешь допустимым появляться в таком виде при детях, просто отвратительно», — заявили подписчики.

В марте американская певица Леди Гага появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Папарацци запечатлели поп-исполнительницу на красной ковровой дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Знаменитость посетила мероприятие в облегающем платье модного дома Gucci золотого цвета, которое оформлено кружевными рукавами и черным фигурным декольте, оголяющем ее грудь.