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Оголяющее грудь платье Леди Гаги на премии BAFTA обругали в сети

Леди Гага посетила BAFTA в облегающем платье Gucci с декольте и подверглась критике в сети
Леди Гага

Леди Гага. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Американская певица Леди Гага появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии опубликованы на Daily Mail.

Папарацци запечатлели поп-исполнительницу на красной ковровой дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Знаменитость посетила мероприятие в облегающем платье модного дома Gucci золотого цвета, которое оформлено кружевными рукавами и черным фигурным декольте, оголяющем ее грудь.

Читатели издания не оценили наряд Гаги из атласной ткани и обругали ее в комментариях под размещенными кадрами фотографов. «Если честно, даже знаменитый наряд Гаги из мяса мне нравится больше», «Ужасный образ, ее грудь слишком большая для такого верха», «Гага решила показать все прелести, потому что иначе на нее не обратят внимание?», «Отвратительное платье и декольте», «Какой странный наряд», «Платье не украшает ее», — высказывались пользователи сети.

Ранее внешность Ребел Уилсон также раскритиковали в соцсетях. Знаменитость, сбросившая 35 килограммов за прошедший год, посетила премию BAFTA в облегающем платье длины макси красного цвета, украшенном множеством страз. Юзеры назвали одежду звезды безвкусной и написали об этом в комментариях.

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Майя Пономаренко
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