Звезда «Универа» высказался о конфликте с Инстасамкой

Актер Ярушин заявил, что оказался крайним в конфликте Инстасамки и Mia Boyka

Актер и блогер Стас Ярушин прокомментировал конфликт с рэпершей Дарьей Зотеевой, известной как Инстасамка, которая отсудила у него более двух миллионов рублей за неправомерное использование ее песни «За деньги да». Его цитирует Super.ru.

По словам звезды сериала «Универ», он случайно оказался крайним в конфликте Инстасамки и артистки Mia Boyka. «Знаете, когда две женщины ругаются — мужик остается крайним. Это их отношения, но почему-то это сказалось на мне. Я вообще об этом суде не знал даже. Я на самом деле вообще не злой даже на Дашу абсолютно. Юристы разбираются», — отметил артист.

Ранее сообщалось, что Инстасамка отсудила миллионы рублей за собственную песню. Поводом для разбирательства стал один из выпусков шоу Ярушина МузLoft, вышедший в сентябре 2023 года. Тогда к блогеру пришла Mia Boyka, не только раскритиковавшая Инстасамку, но и исполнившая ее песню «За деньги да».