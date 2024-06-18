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10:44, 18 июня 2024Ценности

Звезду «Золушки» сняли в мини-платье с глубоким декольте на прогулке

Американская актриса Камила Кабельо прогулялась в синем мини-платье с вырезом

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская певица и актриса Камила Кабельо попала в объективы папарацци в откровенном наряде на прогулке. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летнюю звезду фильма «Золушка» сняли в Монако в синем мини-платье с глубоким декольте и вырезами в области бедер. При этом на фото видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера. Поверх упомянутого изделия она надела плюшевый жакет голубого цвета.

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Помимо этого, Кабельо примерила прозрачные босоножки на невысоком каблуке, дополнив образ маленькой сумкой в тон образу.

Ранее в июне звезда «Золушки» прошлась по улице в мини-шортах. Помимо этого, она надела черные высокие сапоги на каблуках, декорированные мехом, и серую кофту с длинным рукавом.

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      Екатерина Ештокина
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