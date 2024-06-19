37 украинских беспилотников ликвидировали в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: 37 украинских беспилотников сбили в Курской области

В среду, 19 июня, в Курской области сбили и обезвредили 37 украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины многократно подвергался атаке поселок Теткино. Всего в Теткино за сегодняшний день пострадали пять домовладений и один легковой автомобиль. Сильные повреждения получил продовольственный магазин», — написал Смирнов.

По его словам, всего в регионе атакам подверглись девять населенных пунктов. В результате в селах Гордеевка и Троицкое, а также деревнях Успеновка и Викторовка было нарушено электроснабжение.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины против мирных жителей Белгородской области и Донецкой народной республики. Речь идет об обстрелах Грайворона и Старомихайловки.