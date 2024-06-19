Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:05, 19 июня 2024Россия

37 украинских беспилотников ликвидировали в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: 37 украинских беспилотников сбили в Курской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В среду, 19 июня, в Курской области сбили и обезвредили 37 украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины многократно подвергался атаке поселок Теткино. Всего в Теткино за сегодняшний день пострадали пять домовладений и один легковой автомобиль. Сильные повреждения получил продовольственный магазин», — написал Смирнов.

По его словам, всего в регионе атакам подверглись девять населенных пунктов. В результате в селах Гордеевка и Троицкое, а также деревнях Успеновка и Викторовка было нарушено электроснабжение.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины против мирных жителей Белгородской области и Донецкой народной республики. Речь идет об обстрелах Грайворона и Старомихайловки.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Германии выиграла второй матч на Евро-2024 и стала первым участником плей-офф

      37 украинских беспилотников ликвидировали в российском регионе

      В Германии сделали заявление о ядерной войне

      Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

      Петербургскую художницу арестовали за обнаженную фотосессию на кладбище

      УЕФА оштрафовал сборные Албании и Сербии по итогам матчей на Евро-2024

      ВСУ атаковали российское село

      Семейство кабанов попало в фотоловушку в одном из российских регионов

      В Польше предрекли сложные переговоры о вступлении Украины в ЕС

      Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Энергодаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше