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12:43, 19 июня 2024Силовые структуры

СКР расследует новые преступления ВСУ против мирных жителей

СК расследует новые преступления ВСУ против жителей Белгородской области и ДНР

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в городе Грайворон в результате сброса ВСУ боеприпаса с беспилотника пострадал один мирный житель. А в селе Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, пострадали двое граждан.

Кроме того, при обстрелах ВСУ кварталов ДНР в Старомихайловке был ранен мужчина, а в селе Красная поляна пострадали две женщины. СКР установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что при обстреле Донецка украинской армией были ранены семь человек. Двое из них не выжили. В Куйбышевском районе мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток», а сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата ранил жителя Петровского района. Кроме того, при обстреле жилого массива в Горловке была ранена женщина.

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      Екатерина Кашурникова
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