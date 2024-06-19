53-летняя ведущая прогулялась по улице в прозрачной юбке

53-летняя ведущая Аманда Холден прогулялась по улице в прозрачной юбке

Британская ведущая Аманда Холден прогулялась по улице в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость поделилась с фанатами видео, в котором она запечатлена в платье белого цвета, оформленном облегающим боди без бретелей и прозрачной юбкой с длинным шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней отсутствует обувь.

Кроме того, визажисты сделали ей легкий макияж, нанеся на глаза серые тени, а на губы — розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратную прическу.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден появилась на финале телепроекта Britain's Got Talent в откровенном наряде. Тогда ведущая предстала перед публикой в платье с корсетным верхом с массивными черными вставками и глубоким декольте.