Актриса из «Папиных дочек» тайно вышла замуж и родила ребенка

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребенка

Актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребенка. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мельникова поделилась видео, где делает сюрприз актеру Роману Набатову. Артистка назвала его мужем и рассказала об их тайной свадьбе. В конце ролика девушка показала новорожденного ребенка на руках в их квартире.

Роман с Набатовым актриса рассекретила в апреле этого года. 33-летний Набатов снимался в сериалах «Счастливы вместе», «На солнечной стороне улицы», «Краткий курс счастливой жизни», «До свидания, мальчики». Впервые на новые отношения Мельникова намекнула в феврале.

С 2013 по 2021 годы актриса состояла в браке с актером Артуром Смольяниновым (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; включен в список террористов и экстремистов), у экс-супругов есть двое общих детей.