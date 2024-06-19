Бежавшего в Норвегию вагнеровца посадили

В Норвегии бывшего бойца ЧВК «Вагнер» посадили за драку и избиение своей девушки

Бежавшего в Норвегию бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Медведева приговорили к тюремному заключению. Об этом говорится в приговоре окружного суда Вестфола от 14 июня, передает издание The Barents Observer.

Медведева посадили на 120 суток за устроенную в баре драку в Ставерне. В состоянии сильного алкогольного опьянения он заказал еще две порции спиртного, но бармен отказался выполнить заказ. Бывший российский военный потребовал выйти на улицу, а потом схватил его за рубашку и бросил ему в лицо монеты.

В ту же ночь по возвращении из бара вагнеровец приревновал свою девушку к таксисту, а затем избил ее, угрожая убийством, в случае если она расскажет о случившемся.

«Медведев толкнул [девушку] на кровать, плюнул ей в лицо несколько раз, держал ее на кровати и несколько раз сильно ударил по лицу ладонью и кулаком. Последний удар, который она помнит, был кулаком по щеке возле глаза. Этот удар вызвал синяк и кровоизлияние в глазу. Он держал ее, сидя на ней сверху. Он несколько раз укусил ее за руки», — отмечается в приговоре суда.

Ранее Липецкий областной суд признал виновным бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Власова. 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения расправился с четырехлетней падчерицей.