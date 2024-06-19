Бюджет Евросоюза задумали увеличить

Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС почти до 200 миллиардов евро

Еврокомиссия (ЕК) предложила увеличить бюджет Евросоюза (ЕС) на 2025 год до 199,7 миллиарда евро, что на 10,3 миллиарда больше, чем в текущем году. Об этом со ссылкой на первого замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса сообщает ТАСС.

Согласно проекту бюджета сообщества, который представил чиновник, 15,2 миллиарда евро (4,3 миллиарда в виде грантов, остальное — в качестве кредитов) пойдет на помощь Киеву, еще 1,8 миллиарда — на военные нужды. Агентство напоминает, что речь идет о бюджете структуры, которая раньше вообще не имела статьи оборонных расходов.

Сопоставимую сумму — 16,3 миллиарда евро — предлагается отправить странам — партнерам Евросоюза, в том числе на проекты по укреплению его влияния в других регионах, включая территорию бывшего СССР. Задуманные изменения теперь должен утвердить Совет ЕС и Европарламент.

Ранее стало известно, что взносы 11 государств Евросоюза обеспечили три четверти его доходов с начала 2000 года. Лидерами по отчислениям как в 2024 году, так и за весь указанный период оказались Германия, Франция и Италия. В действующий бюджет ЕС они перечислили 30,3 миллиарда, 23,5 миллиарда и 17,3 миллиарда евро соответственно.