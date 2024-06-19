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14:34, 19 июня 2024Экономика

Бюджет Евросоюза задумали увеличить

Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС почти до 200 миллиардов евро

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Еврокомиссия (ЕК) предложила увеличить бюджет Евросоюза (ЕС) на 2025 год до 199,7 миллиарда евро, что на 10,3 миллиарда больше, чем в текущем году. Об этом со ссылкой на первого замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса сообщает ТАСС.

Согласно проекту бюджета сообщества, который представил чиновник, 15,2 миллиарда евро (4,3 миллиарда в виде грантов, остальное — в качестве кредитов) пойдет на помощь Киеву, еще 1,8 миллиарда — на военные нужды. Агентство напоминает, что речь идет о бюджете структуры, которая раньше вообще не имела статьи оборонных расходов.

Сопоставимую сумму — 16,3 миллиарда евро — предлагается отправить странам — партнерам Евросоюза, в том числе на проекты по укреплению его влияния в других регионах, включая территорию бывшего СССР. Задуманные изменения теперь должен утвердить Совет ЕС и Европарламент.

Ранее стало известно, что взносы 11 государств Евросоюза обеспечили три четверти его доходов с начала 2000 года. Лидерами по отчислениям как в 2024 году, так и за весь указанный период оказались Германия, Франция и Италия. В действующий бюджет ЕС они перечислили 30,3 миллиарда, 23,5 миллиарда и 17,3 миллиарда евро соответственно.

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      Дмитрий Воронин
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