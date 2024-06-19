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16:34, 19 июня 2024Силовые структуры

Бывшего главу партии Березовского внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес экс-главу «Либеральной России» в список террористов
Андрей Сидельников. Архивное фото

Андрей Сидельников. Архивное фото. Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Андрея Сидельникова (признан в России иноагентом) — бывшего руководителя партии «Либеральная Россия» Бориса Березовского и лидера российского молодежного движения «Пора» — внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ему вменяется статья 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»), уточняет РИА Новости. Российский суд выдал в мае санкцию на его заочный арест.

Также сообщалось, что МВД России объявило Сидельникова в розыск. В 2023 году Минюст признал его иностранным агентом за призывы предоставить вооружение Украине и негативные высказывания о России, ее гражданах и органах госвласти.

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      Любовь Ширижик
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