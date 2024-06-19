Дачникам посоветовали бесплатное эффективное средство от вредителей

«БелНовости»: избавиться от вредителей на даче удастся с помощью одуванчика

Избавиться от вредителей на даче удастся с помощью одуванчика. Бесплатное и при этом эффективное средство борьбы дачникам посоветовали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что почти во всех частях этого растения содержится едкий и горький сок, токсичный для вредоносных насекомых на участке. Чтобы побороть незваных гостей, они предложили приготовить настрой из стеблей одуванчика. Для этого понадобится промыть целые стебли, очищенные от земли, нарезать на мелкие кусочки либо измельчить в блендере и заполнить ими половину трехлитровой банки. Затем следует залить их холодной водой так, чтобы она полностью покрывала зеленую массу или достигала уровня горлышка банки, и оставить на 1-3 суток.

После этого зеленую массу нужно будет процедить через марлю или сито, добавить к ней хозяйственное мыло для лучшего прилипания и отправить в пульверизатор, чтобы опрыскивать растения, нуждающиеся в защите. Эксперты заверили, что использование этого средства позволит значительно уменьшить количество вредителей на смородине, крыжовнике, огурцах, молодых сливах и абрикосах, картофеле, капусте и розах.

Днем ранее дачникам порекомендовали наиболее эффективные способы, помогающие уничтожить сорняки на участке.