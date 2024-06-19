Дачникам раскрыли способы спасти урожай от ливней

Агроном Ганичкина: пленка и водоотводы помогут спасти урожай от ливней

Спасти урожай от ливней помогут пленка и водоотводы. Способы уберечь растения от сильных дождей раскрыла дачникам главный агроном России Октябрина Ганичкина в беседе с РИАМО.

«Сейчас грядки не защитить, если только прикрыть пленкой. Я, например, не буду защищать, потому что пусть проливают — у нас уже растения большие, и они не повредятся. Если у кого-то уже заливает, то надо отводы делать, чтобы вода лишняя ушла», — рассказала специалистка.

Однако сейчас обильные дожди будут иметь скорее положительный эффект для растений — особенно для деревьев и кустарников. Ливни, по словам агронома, смывают тлю, паутину, клещей и других вредителей.

Ранее дачников предупредили, что затяжные дожди опасны для сада и огорода. Среди рисков — грибковые заболевания, таких как фитофтороз, мучнистая роса и плодовая гниль.