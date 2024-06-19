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11:55, 19 июня 2024Экономика

Дефицит автомехаников в России стал критическим

«Российская газета»: дефицит автомехаников вырос до полумиллиона человек

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России компаниям, обслуживающим автомобили и технику, не хватает примерно полмиллиона человек. О таком критическом дефиците заявил директор представительства «КамАЗа» в Казани Александр Ушенин, которого цитирует «Российская газета». Отрасль ежегодно нуждается в 150 тысячах новых сотрудников, в то время как учиться приходят только 50 тысяч студентов. Как следствие, наблюдается старение кадров. Большинство сотрудников, занятых в этой сфере на производствах «КамАЗа», старше 50 лет.

Руководитель Академии «Авто.ру Бизнес» Дарья Челядинова, в свою очередь, подчеркнула, что хотя наблюдается острый дефицит мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, рынку недостает также арматурщиков, маляров и выкупщиков. Кроме того, вырос спрос на продавцов и маркетологов. Машины обновляются так быстро, что автомеханикам приходится постоянно доучиваться. Из-за развития технологий они перестают быть универсальными специалистами, так как привыкают обслуживать машины конкретных марок, что затрудняет смену работы.

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По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселева, на 11,6 тысячи вакансий сейчас приходится 2,2 резюме. Из-за этого могут пострадать и смежные сферы. Например, логистика, сервисы доставок, строительство дорог и инфраструктуры, туризм, промышленность и многие семьи, в которых есть автомобиль.

Председатель комитета «Опоры России» Сергей Тимофеев обратил внимание, что всего в России 64 миллиона единиц техники, которую нужно регулярно обслуживать и ремонтировать.

По итогам 2023 года дефицит кадров в России составил почти пять миллионов человек и охватил большинство ключевых отраслей экономики. Одна и причин этого — растущая активность фирм из сегмента электронной коммерции (e-commerce), которые начали массово переманивать кадры практически из всех отраслей экономики РФ. Это спровоцировало так называемую «гонку зарплат» в борьбе за ценных сотрудников.

Например, дефицит кадров у российских предприятий торговли достиг максимума за последние 20 лет. Число вакансий в продуктовых магазинах увеличилось с 2022 года на 60 процентов, в магазинах одежды и обуви — более чем на 50 процентов, а в магазинах бытовой техники — более чем на 40 процентов.

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      Кирилл Луцюк
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