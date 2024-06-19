Диетолог назвала полезное свойство шоколада

Диетолог Барредо: шоколад обладает противовоспалительным эффектом

Шоколад оказывает сильное противовоспалительное действие за счет содержания в нем флавоноидов — вида растительных соединений. Об этом и других полезных свойствах продукта NEWS.ru рассказала диетолог Алена Барредо.

Действие флавонидов также положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и головного мозга, они благотворно влияют на состояние кожи. Кроме того, шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе, поскольку флавоноиды благоприятно воздействуют на нервную систему.

Содержащееся в шоколаде какао вызывает стимуляцию роста полезных бактерий в кишечнике, поэтому продукт может работать как пребиотик, добавила диетолог. Кроме того, шоколад содержит большое количество магния и меди.

Ранее врач-диетолог Олег Кривченков опроверг распространенное убеждение о том, что шоколад вызывает ожирение. Он указал, что полезным является горький шоколад. Этот продукт не только не приводит к набору лишнего веса, но и способствует похудению.