Дроны ВСУ атаковали соседнее здание во время разговора российского губернатора с жителями

Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ по соседнему от него зданию

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали соседнее здание во время разговора губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с мирными жителями. Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что к нему поступили обращения от жителей села Безымено. Губернатор выехал туда с главой Грайворонского городского округа Геннадием Ивановичем Бондаревым. На месте они поговорили о ежедневных ударах ВСУ и разрушениях домов.

«Пока общались — БПЛА атаковал соседнее здание. Прогремел взрыв. Главное, что никто не пострадал. Мы вместе с жителями укрылись в недостроенном здании. Продолжили разговор. Прилетел второй дрон. Общение снова пришлось прервать», — рассказал Гладков.

В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). «В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и дворовые постройки», — пояснил Гладков.