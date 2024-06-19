ВСУ обстреляли российский город из реактивной системы залпового огня

Белгородский губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Грайворон из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки», — пояснил политик.

Помимо того, осколки посекли два легковых автомобиля. Повреждения также получили линии газо- и электроснабжения. Глава области добавил, что сотрудники оперативных и аварийных служб начали устранять последствия атаки. Пострадавших нет.

Утром в среду, 19 июня, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны — ликвидировано несколько воздушных целей на подлете к городу. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины в поселке Майский на территории одного дома оказалось повреждено остекление веранды.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.