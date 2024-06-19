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16:32, 19 июня 2024Россия

ВСУ обстреляли российский город из реактивной системы залпового огня

Белгородский губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Грайворон из РСЗО

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки», — пояснил политик.

Помимо того, осколки посекли два легковых автомобиля. Повреждения также получили линии газо- и электроснабжения. Глава области добавил, что сотрудники оперативных и аварийных служб начали устранять последствия атаки. Пострадавших нет.

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      Никита Абрамов
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