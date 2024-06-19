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09:37, 19 июня 2024Россия

На подлете к Белгороду ликвидировали несколько воздушных целей

Гладков: на подлете к Белгороду ликвидировали несколько воздушных целей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — ликвидировано несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом заявил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что предварительно в результате произошедшего никто не пострадал. Серьезных разрушений на земле также не было выявлено.

По сведениям Гладкова, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины в поселке Майский на территории одного дома оказалось повреждено остекление веранды. В другом доме посечен фасад и выбиты окна, добавил глава.

«Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — подчеркнул Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области был объявлен сигнал ракетной опасности. Мирных жителей призывали спуститься в подвалы.

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      Анна Щербакова
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