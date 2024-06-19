В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков заявил об объявленном в Белгородской области сигнале ракетной опасности

В Белгородской области был объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он призвал мирных жителей спуститься в подвал. «Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал Гладков.

До этого стало известно, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. В результате инцидента пострадали две женщины и мужчина.

Их доставили для оказания помощи в больницу № 2 в Белгороде. Атакованный автомобиль полностью сгорел.