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08:35, 19 июня 2024Россия

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков заявил об объявленном в Белгородской области сигнале ракетной опасности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области был объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он призвал мирных жителей спуститься в подвал. «Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал Гладков.

До этого стало известно, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. В результате инцидента пострадали две женщины и мужчина.

Их доставили для оказания помощи в больницу № 2 в Белгороде. Атакованный автомобиль полностью сгорел.

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      Анна Щербакова
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