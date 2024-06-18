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04:06, 18 июня 2024Россия

В российском регионе при атаке дрона ВСУ пострадала местная жительница

Гладков: в Мокрой Орловке Белгородской области пострадала местная жительница

Фото: Pixabay

В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ», — написал губернатор.

Он отметил, что раненой местной жительнице оказывается необходимая медицинская помощь, после чего ее перевезут в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения.

Гладков также добавил, что информация о других последствиях атаки беспилотника уточняется.

Накануне в Белгородской области три человека попали под обстрел со стороны ВСУ. Двух женщин и одного мужчину доставили в больницу с минно-взрывными травмами и контузией. К врачам они обратились самостоятельно.

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      Марина Совина
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