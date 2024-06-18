Два мирных жителя пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ на легковой автомобиль

В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. В результате пострадали две мирные жительницы, пишет губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атака украинского беспилотника произошла в районе села Березовка Борисовского района.

«Пострадали двое мирных жителей: у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга», — написал чиновник.

Скорая помощь доставит их в городскую больницу №2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль, по которому был нанесен удар, полностью сгорел.

Накануне в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала местная жительница. «В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ», — написал Гладков.