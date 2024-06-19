Два жителя ДНР погибли в результате обстрела ВСУ

Пушилин: в результате обстрела ВСУ ДНР погибли 2 человека и пострадали 7

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР) два человека погибли, еще семь мирных жителей пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Петровском районе Донецка в результате обстрела остановки общественного транспорта погибла женщина 1955 года рождения. Жительница столицы республики 1949 года рождения пострадала.

«Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки в результате огня со стороны ВФУ во время проведения дорожных работ пострадали три сотрудника ГУП ДНР "Автодор" – женщина 1970 г.р. и мужчины 1960 и 1977 г.р. (ранения средней степени тяжести)», — написал Пушилин.

По данным главы ДНР, всего ВСУ совершили 21 обстрел. Всего по Донецку и Горловке было выпущено 54 снаряда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России будет расследовать новые преступления ВСУ против мирных жителей Белгородской области и Донецкой народной республики. Речь идет об обстрелах Грайворона и Старомихайловки.