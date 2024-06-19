Двоих россиян задержали за совершенную более 20 лет назад расправу над женщиной

В Свердловской области предъявили обвинение 2 мужчинам за убийство в 2004 году

В Свердловской области следователи предъявили обвинение двоим мужчинам, которые расправились с местной жительницей более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Они проходят обвиняемыми по нескольким статьям, в том числе по 105 УК РФ. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил «Ленте.ру», что ранее оба мужчины были неоднократно судимы.

По версии следствия, в мае 2004 года обвиняемые расправились с женщиной, а потом приняли меры для затруднения ее опознания. Затем злоумышленники скрылись из города. В дальнейшем один из них вернулся, а второй стал жить в другом регионе. Выйти на след злоумышленников и задержать их удалось выйти благодаря возможностям современных молекулярно-генетических и криминалистических судебных экспертиз.

Ранее в Челябинске полицейские задержали жителя Южно-Сахалинска, который более 26 лет скрывался от суда.