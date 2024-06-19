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10:40, 19 июня 2024Силовые структуры

Скрывавшегося более 26 лет от суда мужчину задержали в Челябинске

В Челябинске задержали мужчину, скрывавшегося от суда более 26 лет

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинске полицейские задержали жителя Южно-Сахалинска, который более 26 лет скрывался от суда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, в начале 1996 года мужчине было предъявлено обвинение в разбое, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд поместил его под стражу, но в августе того же года выпустил под залог. В декабре 1997 года уголовное дело в отношении него было передано в Южно-Сахалинский городской суд, однако на заседание обвиняемый не явился.

Разбирательство было приостановлено, а фигурант объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. В январе 2024 года стало известно, что в 2000 году он приобретал билеты в Москву, а позже привлекался к ответственности за нарушение ПДД в Челябинске, где его и задержали силовики. Сейчас мужчину этапируют на Сахалин.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над женщиной-инвалидом 20 лет назад.

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      Олеся Мицкевич
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