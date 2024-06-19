Ferrari выпустит первый электрокар за 47 миллионов рублей

Автопроизводитель Ferrari выпустит первый электрокар за 47 миллионов рублей

Итальянский автопроизводитель Ferrari выпустит первый за свою историю существования электромобиль. Об этом сообщает Reuters.

Выяснилось, что стоимость электрокара составит как минимум 500 тысяч евро (47 миллионов рублей). При этом цена машины будет варьироваться в зависимости от комплектации и эксклюзивных опций отдельных владельцев. На данный момент технические характеристики будущего транспортного средства не раскрываются.

«Я ожидаю, что новый электромобиль станет нишевой моделью, на которую придется чуть более 10 процентов годовых продаж Ferrari», — считает автомобильный эксперт Андреа Баллони.

В мае британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась новой машиной за 45 миллионов рублей. Она разместила снимок автомобиля Porsche 911 GT3 RS черно-оранжевого цвета.